Ministers scherp op kaarsenaffaire-Derksen: ontluisterend en kwetsend

Met of zonder Derksen: Blues Festival Grolloo en bluestour­nee gaan gewoon door

Het Holland International Blues Festival in Grolloo, waarvan Johan Derksen medeorganisator is, gaat dit jaar door. Dat heeft concertorganisator MOJO laten weten. Intussen heeft agentschap AT Next per direct de samenwerking met de mediafiguur verbroken. De door hen georganiseerde tournee The Sound of The Blues & Americana gaat door, maar dan zonder Derksen.

9:41