Misschien bestaat de nieuwe lekkerbek gewoon niet

the book club Jane Fonda (80): Wel acteren, geen zin meer in daten

10:00 Op de gezegende leeftijd van 80 jaar wil Jane Fonda niets weten van stoppen met acteren. De Hollywoodvedette is drukker dan ooit met filmwerk, zoals de bejaardenkomedie Book Club. Ook is er een onthullende documentaire over haar leven gemaakt: Five Acts.