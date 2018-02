Misstanden bij Joop van den Endes musicalbedrijf

In de ogen van de honderdduizenden bezoekers is het één en al glitter en glamour bij de musicals van Stage Entertainment; de casts van producties als The Lion King of On your Feet lijken één blije familie.



Wat velen niet beseffen is dat de spotlights vooral weldadig schijnen op hoofdrolspelers als Jim Bakkum (On your Feet), Simone Kleinsma (Was Getekend, Annie MG Schmidt) of Romy Monteiro (The Bodyguard, tot voor kort). Voor wie geen Chantal Janzen of Pia Douwes heet, is het sappelen.



Dat beeld rijst althans op uit twee rechtszaken met (ex-)medewerkers, waarin Stage is verwikkeld. In één daarvan probeert het musicalbedrijf toetsenist Bernard Goovaerts te lozen, die sinds 1995 keyboard speelt in successen als Evita, Chicago, Joe, The Lion King en The Bodyguard.