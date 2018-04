'Mister een bruut? Dan begrijp je hem niet'

Sjoukje Hooymaayer ziet af van behandelingen tegen eierstokkanker

9:16 Sjoukje Hooymaayer, bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in de hitserie Zeg 'ns Aaa, heeft besloten zich niet verder te laten behandelen aan een ver gevorderd stadium van eierstokkanker. De 77-jarige actrice, die haar rol in de musical My Fair Lady vorige week neerlegde vanwege haar ziekte, laat in een ontroerende brief weten 'af te zien van zware en ingrijpende behandelingen'.