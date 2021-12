Mister Polonaise Arie Ribbens hield niet eens van carnaval

Brabantse nachten zijn lang, zong de vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden Arie Ribbens in een van zijn bekendste carnavalshits. Hoe lang die nachten exact kunnen zijn, wisten er maar weinigen beter dan hij. Jarenlang had hij tijdens carnaval 27 optredens per dag, in volgepakte kroegen, gymzalen en discotheken.