Moby neemt oude hits opnieuw op met orkest

Van onder meer Go, Porcelain, Natural Blues en Why Does My Heart Feel So Bad? maakte de 55-jarige Moby samen met het Budapest Art Orchestra nieuwe versies. Volgens de muzikant geven de nieuwe opnames beter de rauwe emoties weer dan de originele liedjes. ,,Ik verlangde naar de eenvoud en kwetsbaarheid die je krijgt met akoestische of klassieke muziek”, aldus Moby.