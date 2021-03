Mocro Maffia-acteurs vragen jongen geslachtsdeel te tonen, Bilal Wahib aangehouden

Update Mocro Maffia -acteurs Bilal Wahib (22) en Oussama Ahammoud (20) hebben gisteravond in een livestream op Instagram aan een (vermoedelijk minderjarige) jongen gevraagd voor 17.000 euro zijn geslachtsdeel te tonen. De politie heeft Wahib aangehouden en ondervraagt een 20-jarige getuige. Over diens identiteit wilde de politie niets kwijt, maar waarschijnlijk is dat het om Ahammoud gaat. BNNVara, Zapp én platenlabel Top Notch stoppen direct de samenwerking met Wahib.

Opnames van het filmpje circuleren op sociale media als Twitter, Snapchat en op YouTube. Te zien is dat Wahib, naast acteur ook rapper, zegt: ‘17 doezoe als je je piemel kunt laten zien. Stuur je bankrekening en je hebt het’. De jongen antwoordt dat hij geen bankrekening heeft, waarop Ahammoud opmerkt: ‘Hij is minderjarig, broer. Broer’. Wahib zegt daarop dat hij de 17.000 euro contant geeft als hij nu zijn geslachtsdeel kan laten zien.

Quote Misselijk van dat filmpje waarin een kind gemanipu­leerd wordt zijn geslachts­deel te laten zien. Walgelijk, walgelijk, walgelijk Georgina Verbaan De jongen, die ongeveer 12 jaar zou zijn, trekt zijn broek naar beneden en zijn geslacht komt in beeld, tot grote hilariteit van de twee acteurs. Wahib laat weten dat de jongen in zijn grap is getuind: ‘Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?’



Op sociale media spreken veel mensen hun afschuw erover uit. ‘Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?’, schrijft NPO 3- presentatrice Charisa Chotoe. ‘Ik heb een stukje gedeeld van de walgelijke uitspraak van Bilal. Hoe ben je zo?’ Actrice Georgina Verbaan: ‘Misselijk van dat filmpje waarin een kind gemanipuleerd wordt zijn geslachtsdeel te laten zien. Door bekende mensen die rolmodellen zijn. Walgelijk walgelijk walgelijk.’ Mensen attenderen de politie en Videoland, het platform waarop Mocro Maffia te zien is, op de gebeurtenis.

Verdachte aangehouden

De politie Amsterdam heeft vanochtend een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van vervaardiging dan wel verspreiding van kinderporno. Of het om Wahib gaat, wilde de politie niet bevestigen uit privacyoverwegingen, maar zijn advocaat deed dat vanavond wel.

Daarnaast ondervraagt de politie een 20-jarige man die op dit moment wordt gezien als getuige, niet als verdachte. Of het om Ahammoud gaat, wilde een woordvoerster niet zeggen, maar zijn leeftijd is dezelfde als die van de getuige. Het is onduidelijk of de man zichzelf heeft gemeld, of dat hij op verzoek naar het bureau is gekomen.

Omdat het mogelijk om een minderjarige jongen gaat, waarschuwde de politie dat het beeldmateriaal alléén gedeeld mag worden via Meldpunt Kinderporno.

Werkgevers stoppen samenwerking

Omroepen BNNVara en Zapp laten weten dat Wahib niet langer de presentator is van het programma Teenage Boss. ,,NPO Zapp en BNNVara vinden de beelden die we hebben gezien van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud onacceptabel’’, laten de omroepen weten. De herhalingen van Teenage Boss worden geschrapt op televisie en de omroep haalt oude aflevering offline. ,,Dat is om te voorkomen dat kinderen in het programma worden geassocieerd met de huidige berichtgeving omtrent de presentator.”

Ook Top Notch, het platenlabel waarbij Wahib als rapper zit, zet de samenwerking per direct stop. ,,Door ons is kennisgenomen van de acties van Bilal Wahib op Instagram Live vannacht. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om per direct alle werkzaamheden ten aanzien van de artiest Bilal Wahib neer te leggen”, aldus het label. Top Notch zegt de situatie te betreuren en keurt het gedrag van de artiest af. ,,Wij wachten verdere berichtgeving vanuit het management van Bilal Wahib af en verwijzen iedereen voor commentaar door naar het management.”

Onacceptabel

Vanavond zou Bilal Wahib overigens te zien zijn in een aflevering van Rooijakkers over De Vloer. RTL laat weten de aflevering te schrappen en ‘enorm geschrokken’ te zijn van het filmpje. De uitzending van vanavond wordt vervangen door een andere aflevering, waarin Stefano Keizers te zien is.

Wanneer de aflevering met Wahib te zien zal zijn, is nog niet bekend. ,,Het incident is momenteel in onderzoek van de zedenpolitie, we wachten de uitkomst hiervan af”, aldus een woordvoerster van de zender.

Collega’s

Mocro Maffia-collega Nasrdin Dchar reageert ook op de ophef. Middels een bericht op zijn Instagram Stories veegt hij de vloer aan met Wahib en Ahammoud. ‘Jullie moeten je diep schamen! Hoe halen jullie het in je hoofd zoiets te doen?!’



Dchar roept daarnaast mensen op de beelden niet te delen. ‘Denk aan die jongen en zijn familie’.

