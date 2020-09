Model Emily Ratajkowski beschuldigt fotograaf van aanranding, hij vindt haar geen slachtoffer

,,Ik kan me niet herinneren dat ik hem kuste, maar ik herinner me wel dat zijn vingers plotseling in me zaten. Harder en harder en duwde hij, zoals niemand me ooit heeft aangeraakt", schrijft het 29-jarige model. ,,Ik bracht mijn hand instinctief naar zijn pols en trok zijn vingers met kracht uit me. Ik zei niks. Hij stond gelijk op en haastte zich stilletje de trap op.”



De fotograaf noemt de beschuldigingen ‘te smakeloos en kinderachtig om op te reageren’. Hij ontkent ze met punten die niets met Emily’s vermeende aanranding te maken hebben. ,,Je weet toch over wie we het hebben, hè?’’ aldus de man. ,,Dezelfde vrouw die naakt op de cover van magazines staat en zonder kleren in Blurred Lines, de videoclip van Robin Thicke, paradeert. Moet iemand dan geloven dat zij een slachtoffer is?”