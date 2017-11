Model Loiza Lamers getroffen door herseninfarct

Aran Kuiters van Loiza's management laat aan deze site weten dat het op zichzelf wonende model gisteravond plotseling onwel werd. ,,Ze zakte opeens in elkaar en heeft zelf de ambulance gebeld. Daar is ze gelijk in de medische molen terechtgekomen. Na allerlei onderzoeken bleek er een bloedpropje in haar hersenen te zitten. Ze reageerde ontzettend geschrokken op dat nieuws, maar Liza houdt zich ijzersterk.''



Volgens Kuiters is Loiza, nadat een herseninfarct was geconstateerd, langere tijd kunstmatig in slaap gehouden. Waarschijnlijk om de hersenen rust te geven en een eventuele zwelling in de hersenen tegen te gaan. ,,Inmiddels is ze weer bij. Loiza weet precies wat haar is overkomen en ook dat velen met haar meeleven. Dat geeft haar kracht en ze wil iedereen daarvoor bedanken, zo liet ze mij weten.''



Loiza wordt voortdurend bijgestaan door haar familie. ,,Haar moeder is voortdurend bij haar. Loiza krijgt vandaag nog ettelijke onderzoeken. Maar het ziet er naar uit dat ze met de schrik vrij is gekomen. Volgens de laatste informatie die ik kreeg heeft ze niets overhouden aan het infarct. Ze kan uitstekend praten en heeft geen verlammings- of andere restverschijnselen'', aldus Kuiters. Volgens de manager is het herstel voor Loiza nu het allerbelangrijkste. ,,Haar modellenwerk, dat zal iedereen begrijpen, staat nu even op een tweede plaats.''