'Moeder Meghan gaat dochter achterna en verhuist naar Londen'

Japanse prinses nu officieel verloofd

12 augustus De Japanse prinses Ayako is officieel verloofd. Dat heeft de Keizerlijke Hofhouding vandaag bekendgemaakt nadat een vertegenwoordiger van Kei Moriya de prinses en haar moeder prinses Hisako thuis had bezocht en de traditionele geschenken horend bij een 'Nosai no Gi'-ceremonie had overhandigd.