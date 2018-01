Moeder Selena Gomez: Ik ben niet blij met haar vriendje Justin Bieber

,,Selena is volwassen en kan haar eigen keuzes maken", verklaart Mandy aan website Gossip Cop. Ze zegt Justin zelf al jaren niet gesproken te hebben, maar dat staat los van haar dochters band met de zanger. ,,Ze mag haar leven leiden zoals ze dat wil, als ze maar gelukkig, veilig en gezond is."

Verhalen in de media dat Mandy probeert de relatie van haar dochter te saboteren door bijvoorbeeld te eisen dat Selena - die deze zomer een niertransplantatie onderging - een blaastest doet als ze uit is geweest met de zanger, verwijst ze naar het rijk der fabelen. ,,Ze is 25 jaar oud en weet wat er op het spel staat met haar gezondheid. Ik bemoei me niet zo nadrukkelijk met haar leven als in sommige media wordt gesuggereerd.''