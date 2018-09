Moeder spreekt openhartig over bijna fatale overdosis Demi Lovato

Nanny's van sterren klappen uit de school: 'een gruwelijke baan'

17:31 Een inmiddels ontslagen kinderoppas van Mel B is bij een rechter uit de school geklapt over haar werkgever. De voormalige Spice Girl zou niet meer in staat zijn om zelf voor haar kinderen te zorgen. Een onhoudbare situatie, stelt de hulp. Het kindermeisje is zeker niet de eerste die klikt over haar beroemde werkgever. Dit zijn de meest verbijsterende bekentenissen van nanny's uit Hollywood.