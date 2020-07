‘Moeder van verdwenen Glee-actrice Naya Rivera is elke dag bij het meer’

Hulpdiensten speuren al dagenlang in het meer Lake Piru naar haar lichaam. De zoektocht verloopt moeilijk omdat de omstandigheden verre van ideaal zijn, laat de plaatselijke politie weten.



Rivera, die jarenlang de rol van Santana Lopez in Glee vertolkte, verdween woensdag toen ze met haar zoontje Josey (4) aan het varen was op Lake Piru, zo’n 90 kilometer ten noordwesten van Los Angeles. Ze vaarde rond 13.00 uur ’s middags (plaatselijke tijd) uit, maar keerde niet terug.



Een medewerker van het bedrijf dat de bootjes verhuurt vond het kind later op de middag, rond 16.00 uur, ongedeerd maar alleen terug in het bootje. Hij zou aan de politie hebben verklaard dat zijn moeder in het water was gesprongen. ,,Mama kwam niet meer terug”, vertelde het kind. Er werd meteen een grootschalige zoekactie met boten en helikopters op poten gezet, maar zonder resultaat.



Vrijdag lieten de autoriteiten weten dat ze niet langer verwachten de actrice levend aan te treffen. ,,Het gaat nu om een bergingsoperatie van een lichaam. Het doel is nog altijd om mevrouw Rivera thuis te brengen bij haar familie”, aldus politieagent Chris Dyer. De hulpdiensten zijn er zeker van dat de actrice verdronken is in het meer. ,,Haar zoontje zag haar onder water verdwijnen. We zijn overtuigd dat ze in het water ligt en dat we haar daar zullen terugvinden.”