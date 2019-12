Moesten we het nou echt weten, van dat slipje van Bridget?

Voor wie er oog voor had, bood de tv donderdagavond een wrange tegenstelling. Met aan de ene kant de hedendaagse sterren die er niet voor terugdeinzen om hun privésores voor de tv-camera’s uit te vechten, waarbij de meest intieme details langskomen. En aan de andere kant de Indië-veteranen van dik in de negentig die tegen Coen Verbraak in Onze jongens op Java, veelal voor het eerst van hun leven, vertelden over wat ze daar hebben meegemaakt en hoe dat hun leven heeft bepaald.



Je zou kunnen stellen dat de mensheid en de maatschappij in zeventig jaar behoorlijk wat progressie heeft gemaakt. Er is nauwelijks gêne meer om iets te benoemen. Er worden persoonlijke documentaires gemaakt over de meest intieme onderwerpen, zoals het gebrek aan zin in seks, jarenlang seksueel misbruik en ongewenste kinderloosheid.