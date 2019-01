‘Moet ik uitleggen hoe de wereld in elkaar zit?’

In een van Amsterdams chicste hotels verbaast Philippe Geubels zich over de service. De ober schenkt een bodempje cola in zijn glas en zet het flesje er vervolgens naast. ,,Waartoe dient dat nou? Is het een voorbeeldje? ‘Kijk meneer, zo doet u dat. Nu mag u het zelf proberen.’ Dit gaat echt alleen in Nederland zo.”



De observatie - die dankzij Geubels’ lijzige dictie en smeuïge Vlaamse accent meteen onbedaarlijk geestig klinkt - zou volgens de cabaretier zeker passen in een Nederlandse versie van zijn Vlaamse tv-hit Geubels en de Belgen. Zijn onderzoek naar de Nederlandse eigenaardigheden (‘Welke natie eet vrijwillig die ongelooflijke smerigheid die jullie pindasaus noemen?’) komt wellicht later dit jaar op de buis bij RTL. ,,De afspraak voor nog een programma staat. We hebben alleen nog niet besloten wat precies.”



Eerst moest Geubels zijn Nederlandse debuut als quizmaster maken in Is er een dokter in de zaal?, een door de cabaretier bedacht format, waarin hij bekende Nederlandse en Vlaamse collega’s vragen voorlegt over gezondheid en de werkzaamheid van geneesmiddelen.