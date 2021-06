Moet je de naam Kaag in dit verband eens vervangen door Baudet, Wilders of Rutte

Het was het nieuws dat je wist dat zou komen: D66 heeft zich tóch bemoeid met de inhoud van de Kaag-documentaire die de VPRO begin januari uitzond op NPO 2. Iets dat minister Slob nadrukkelijk ontkende toen eind vorig jaar bekend werd dat de film Minister van Hoop (zoals de oorspronkelijke titel luidde) in de maak was en - vanzelfsprekend - de pleuris losbarstte, om het maar even in fijnzinnig Rotterdams te zeggen.