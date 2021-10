Mogelijk spin-off van Trainspotting in de maak

Net als Trainspotting en T2 Trainspotting zal ook de serie gebaseerd worden op een boek van Irvine Welsh: The Blade Artis t uit 2016. ,,Irvine en ik hebben hier recent veel over gesproken met een paar geweldige producenten uit Londen”, vertelt Carlyle aan muziekblad NME. .,,Het bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar de kans is groot dat het er gaat komen.”

The Blade Artist is het vijfde boek dat Welsh heeft geschreven over de Trainspotting-personages. Waar Begbie in het eerste boek een gewelddadige psychopaat is en zijn drugsverslaafde vrienden manipuleert, heeft hij in The Blade Artist zijn leven omgegooid en woont hij met zijn gezin in Amerika.