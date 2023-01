Mogelijke doorbraak in overname Talpa door RTL

Er is mogelijk een doorbraak in het proces van de overname van Talpa Network door RTL. De mediapartijen hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een zogeheten remedie aangeboden, een oplossing om de bezwaren van de ACM weg te nemen.

,,In deze procedure hebben de partijen remedies aangeboden, oplossingen voor problemen die wij zien bij het eventueel voltrekking van deze fusie. Die beoordelen we op dit moment en een onderdeel van die beoordeling is een markttest. Wij vragen aan verschillende marktpartijen wat zij vinden van deze oplossing. Het is nog geen oordeel van ons”, aldus een woordvoerder van de ACM.



Diverse partijen, zoals mediabureaus en de Bond voor Adverteerders, hebben die mail gekregen van de ACM om op dat voorstel te reageren. ,,Dat klopt”, bevestigt Henriette van Swinderen, directeur van de Bond van Adverteerders (BvA), ,,In die mail wordt gevraagd of wij onze visie willen geven op een voorstel dat RTL en Talpa hebben ontwikkeld. Dat voorstel hebben we nog niet gezien. Als we dat willen inzien, moeten we een geheimhoudingsverklaring tekenen.”

Het overnameproces duurt langer dan verwacht. In juni 2021 kondigden RTL en Talpa aan samen verder te willen. Met een sterk mediaconcern moest de concurrentie worden aangegaan met grote techbedrijven als Netflix, Amazon Prime Video en Viaplay. Het is de bedoeling dat RTL Nederland 70 procent van de aandelen zou krijgen, Talpa 30 procent. John de Mol zou zich na de overname meer willen richten op het bedenken van nieuwe programma’s en formats. De ACM bleef bezwaren houden tegen deze overname. ,,Er is nu beweging”, zegt Henriette van Swinderen, ,,en ik denk dat dat goed is, want het hangt al heel lang boven de markt. Het is goed dat er nu duidelijkheid komt.”

Het voorstel

De ACM vraagt partijen vandaag te bevestigen dat ze het voorstel van RTL/Talpa vertrouwelijk zullen behandelen. ,,Het wil vandaag al de ondertekende geheimhoudingsverklaring. Wanneer wij het voorstel dan te zien krijgen is niet bekend, maar ik neem aan dat dat ook snel komt. Daarna gaan wij aan de slag", aldus van Swinderen.

Dan kan het even duren. ,,De ACM heeft zelf ook de nodige tijd gebruikt om de hele zaak te onderzoeken. Dus ik neem aan dat ook wij voldoende tijd krijgen. Dit is een heel complexe materie. Dat kan niet in een paar uurtjes.”

In september van vorig jaar ging de voorgenomen fusie tussen de televisiegroepen Groupe TF1 en Groupe M6 in Frankrijk niet door. De twee groepen hadden plannen om samen te gaan, maar kregen van de Franse mededingingsautoriteit (l’Autorité de la Concurrence) geen toestemming. Van Swinderen: ,,Wij hebben altijd gezegd dat we heel goed begrijpen dat partijen bekijken hoe ze samen kunnen werken, maar dat plompverloren RTL en Talpa samenvoegen, leidt tot zo’n grote dominantie marktpartij, dat dat niet in het belang is van de adverteerders. Dat wij daar grote zorgen over maken. We hebben altijd wel een opening gehouden voor een alternatieve opzet.”

