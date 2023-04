Mojo-baas is kritiek op ‘machtspositie’ Ticketmaster zat: ‘We doen wat de artiest wil’

Chantal Janzen twijfelde langere tijd over tweede kindje: ‘Wonder dat Bobby er is’

Het had niet veel gescheeld of Bobby, het tweede zoontje van Chantal Janzen, was er niet geweest. In haar editorial voor &C Oh Baby! schrijft Janzen dat ze heel lang heeft getwijfeld of ze wel een tweede kind wilde. 'Het is een wonder dat Bobby er überhaupt is’.