Mojo wil afgelast concert Rolling Stones nog dit jaar inhalen

Mick Jagger ontdekte gisteren pas dat hij corona had toen hij al in de Johan Cruijff Arena was gearriveerd. De 78-jarige zanger had enkele symptomen en testte vervolgens positief, schreef de band op Instagram. Daardoor kon de show niet doorgaan. Veel fans waren al aanwezig in de Johan Cruijff Arena of onderweg naar het stadion. ‘Maar de veiligheid van het publiek, de medemuzikanten en de touringcrew is belangrijker’, stelden The Stones.