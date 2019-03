Mol Merel verplettert alle kijkcijferrecords Wie is de Mol?

Naar de finale van het negentiende seizoen van Wie is de Mol? keken geen 3,5 miljoen maar 4 miljoen mensen. Dat is het bijgestelde cijfer dat de Stichting Kijkonderzoek vandaag vrijgaf op basis van het aantal uitgestelde kijkers. Niet eerder werd een aflevering over de jacht naar de Mol zo goed bekeken.

Het record voor de best bekeken aflevering van het AVROTROS-programma stond, inclusief de mensen die Wie is de Mol? later online terugkeken, op 3,9 miljoen. Dat was op 5 januari voor de aftrap van het laatste seizoen. De afgelopen reeks was gemiddeld de beste ooit. Wekelijks keken gemiddeld 2.881.000 Molloten naar de afleveringen op de dag van de uitzending. Het record van vorig jaar stond wekelijks op gemiddeld 2,6 miljoen kijkers.

Volledig scherm © ANP

Actrice Sarah Chronis, zanger Nielson (Niels Littooij) en RTL-nieuwslezeres Merel Westrik hielden de kijkers vorig weekend tot het laatste moment in spanning wie van hen de Mol, de winnaar en verliezend finalist was. De coming out van Westrik als Mol, die ervoor zorgde dat Sarah naar huis ging met de laagste prijzenpot ooit, was voor veel kijkers een verrassing. Haar tactiek was een kameleon te zijn. ,,Om al die eigenschappen die ik in me heb te vergroten. Dus door soms warrig te zijn, rommelig te zijn, chaos te creëren, door soms te doen alsof ik opdrachten niet helemaal goed begreep. Maar wel te zorgen dat ik in sleutelposities terechtkwam. (...) En zo te balanceren tussen de ideale kandidaat [en de Mol]‘’, liet ze zaterdag los.