Molpanel: Is de Mol buitenspel gezet of volledig 'in charge'?

molpanelOns panel kijkt wekelijks naar Wie is de Mol? en gaat de volgende dag stevig met elkaar in debat. Wie verdenken zij het meest en waarom? Onze experts: voormalige Mollen Kim Pieters en Klaas van Kruistum, de legendarische kandidaten Imanuelle Grives en Ellie Lust en oud-winnares Vivienne van den Assem.

Imanuelle: Ik vind het lastig dit seizoen, jongens. Zoveel vreemd gedrag. Ik weet niet meer waar ik op moet letten. Als ik eerlijk ben: ik snapte werkelijk niets van de opdrachten deze aflevering (of zeg maar gerust van dit seizoen). Dat zal een groot publiek denk ik wel herkennen.

Vivienne: I feel you. Wat mij vooral opviel, is dat het wel erg 'gezellig' was deze aflevering. En is de Mol nu buitenspel gezet, of juist volledig in charge?!

Imanuelle: Ze moeten nu ook meer samenwerken, dus dat helpt voor de groepsbinding.

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Vivienne: Ok, wat ik dus niet uit mijn hoofd krijg, is de hotelkamer waarin Stine zat. Deze kamer kregen wij namelijk te zien tijdens de Wie is de Mol Quiz, de aftrap van Moltalk op 3 januari. Zou dat al een hint zijn geweest?

Ellie: Stine was ook wel heel rustig op haar bevrijding aan het wachten. Pas op het laatst begon ze geluid te maken en het zou me ook niet verbazen als er gewoon geld in haar kamer lag, want de opbrengst was wederom karig.

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Kim: Stine vond ik weer erg verdacht, kan er niks aan doen. Laat weinig van zich horen in het hotel. En inderdaad, Ellie: het zou me niks verbazen als er geld lag, want ja, Stine had wederom in die opdracht NIKS verdiend...

Imanuelle: Sowieso was het raar dat zij als enige wist in welke kamer ze zat zonder buiten te zijn geweest! Niemand anders wist waar hij/zij zat.

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Ellie: Wat krijgt Ruben veel privileges als penningmeester!

Klaas: Ruben gaat heel lekker, maar als Mol zou je toch echt wel weten WAAR die 2 jokers liggen?

Ellie: Ruben vindt die twee jokers, maar zagen jullie ook dat Olcay die bijna ook gezien moet hebben. Al heeft ze die als potentiële Mol niet nodig natuurlijk. Wat ze wel nodig vond was iedereen fouilleren. En dan die neppe zwarte vrijstelling in haar broekzak die Jan wilde zien. Haar poederdoos! Heel grappig!

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Vivienne: Maar Ruben en Simone op jacht naar een bondje dan. Hij vraagt Simone op de man af: ‘ben jij de mol?!’ Dat is al een keer eerder gebeurd door Art. Toen zei ze ‘nee’. Nu zei ze ‘JA’! Als zij het is, wat een lef om dat dan doodleuk te zeggen.

Kim: Ik kan je vertellen als ex-Mol dat ik dit nooit gedurfd had. Dus als Simone de Mol is, vind ik dit echt retekicken!

Imanuelle: Zou ook kunnen wijzen op de titel van de aflevering: ‘verlost’.

Vivienne: Zo dan, die had ik nog niet bedacht zeg!

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Klaas: Volgens mij krijgt elke Mol wel een keer of wat per seizoen de vraag: ‘ben jij de Mol?’ Ik zou daar niet teveel uithalen haha. Maar goed, ik heb Simone als steady nummer twee, dus deze hint gebruik ik als Stine onverhoopt naar huis moet :)

Vivienne: Ik heb genoten van de opdracht met het verhuizen! Wat super grappig! Niet de ideale plek om de Mol aan het werk te zien. Maar als er iets te zien viel dan was het: Olcay deelt de lakens uit en wil een team met Ruben. Simone wil graag een eigen auto. Stine wil met Jan. Vervolgens switcht Stine tijdens het spel. Ja, misschien verdacht. Maar misschien ook wel heel logisch, want Jan ging inderdaad vrij smooth in zijn eentje.

Klaas: Als ik kandidaat was geweest, leek ik op Jan die volle bak ging met die Lada haha! Hoe dan, al die zooi in en op zo’n wagentje. Jan is echt té fanatiek ben ik bang. Daardoor houdt hij minder tijd over om een goede analyse te maken. Gevaarlijk…

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Kim: Het enige dat ik heel graag zou willen weten: wat zong die vrouw in de auto bij Ruben? Daar MOET een aanwijzing in zitten. I’m sure!

Klaas: JA! Kan iemand die de taal machtig is ons even een handje helpen? Ik ben @klaasmans op Twitter. In afwachting van uw reactie…

Vivienne: Olcay en Stine speelden een gevaarlijk spel op het eind. De enige twee met foute antwoorden. Het semi ‘goed’ doen dus. Typisch Molgedrag.

Imanuelle: Ik vind die opdracht moeilijk in te schatten. Je krijgt die vragen over alle afleveringen normaal pas in de finale. Ik kan me voorstellen dat je je voor de test niet focust op oude antwoorden…

Vivienne: Maar als Olcay op Simone zit, dan wilde ze natuurlijk een fout antwoord geven. Omdat Simone dan haar scherm zou zien. En dat is voor een Mol niet erg, want groen!

Klaas: Olcay, ik ben echt fan! Alleen zal de diabetesvereniging wel aan de telefoon hangen binnenkort. Zoveel suiker! Ik zag daar nog wel een mooie hint over. ‘Wij maar lachen met z’n allen. En ondertussen schept zij ‘de pot’ leeg.’ Mooi gevonden haha!

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Ellie: En dan eindelijk de zwarte vrijstelling van Stine. Maar waarom nu??? Misschien om alle gevonden jokers eruit te spelen? Dan begint iedereen volgende week weer netjes op nul.

Klaas: Ik houd het qua verdachte van de week nog maar even op Stine. De vragen die ze van Art kreeg waren net even wat moeilijker dan de andere (zelfs sneaky vraagstelling met die afstand in meters terwijl hij wel het antwoord in meters EN centimeters wilde…jaja Art). Stine in de hotelkamer (wat heeft ze überhaupt gedaan daar), Stine chill met de auto. Ik zit in een tunnel.

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Imanuelle: Ik ga ook weer voor Stine.

Ellie: Ik ook hoor. Stine draait met een stalen gezicht 2 keer 500 euro om, want 'ze wilde geen kandidaat terugdraaien' in de laatste opdracht. Yeah right!

Vivienne: Of is het toch Olcay? Geen grap. Ze is zo bepalend en sturend bij (aanvang van) de spellen. Dat is dan een zeer assertieve Mol. Plus Stine vond ik deze aflevering juist een beetje buiten de groep vallen. Als ze de Mol is, is dat echt een benarde positie. Want zo heb je nul grip op de ploeg. Ik snap alle Stine-verdenkingen, maar ik wil er niet aan…

Volledig scherm © screenshot AVROTROS

Imanuelle: Ik zal mijn punten spreiden, Simone neem ik er ook in mee. Maar dat is alleen omdat er – zo viel me op - niet op haar gekozen kon worden op een schermpje tijdens de test. Misschien een fout, misschien een hint…?

Vivienne: Je houdt toch altijd een onbevredigend gevoel over aan een aflevering zonder executie! Op naar volgende week. Met ACTIE en MOL-Actie!

Volledig scherm © AD

Lees hier de vorige afleveringen