Molpanel: Wie geeft nou een zwarte vrijstelling weg?!

Imanuelle: Jeetje, wat een heftige groep. Man, man, man…

Klaas: En wat een fantastisch land! Ik denk dat de reisbureaus weer aan de bak kunnen. Maar klopt Imanuelle, het is nog steeds geen groep.

Imanuelle: Gaat het ook nooit worden.

Klaas: Uitgerekend Olcay moest aan de bak om er wat sfeer in te brengen. Wij hadden het wel ‘ietsjes’ gezelliger in mijn jaar.

Imanuelle: Ik ben trouwens helemaal team Olcay! Ze is de meest onbegrepen fanatiekeling.

Vivienne: Olcay is in it for tha kill! Topper.

Kim: Maar vertel Imma, verdenk je Olcay?

Imanuelle: Neeeee, ze is een fanatieke kandidaat. Stine daarentegen. Gevaaaarlijk! Zag je hoe moeilijk ze keek toen ze wat geld kreeg?

Kim: Ja, ze werd er gewoon chagrijnig van haha.

Imanuelle: Zo'n zenuwtrekje van een vrouw die hoort dat haar vriendin een date heeft met de man die ze in het geheim leuk vond.

Ellie: Over de afvaller, arme Bella! Een leuke, enthousiaste kandidaat, maar nooit mijn mogelijke Mol geweest.

Vivienne: Maar is Bella gesneuveld door de Mol of had ze gewoon die JOKER moeten inzetten? Sowieso als je zoiets hebt, meteen inzetten toch? Achterhouden snap ik NOOIT!

Ellie: Dan die bakjesopdracht. Een kwestie van vertrouwen, maar deze groep vertrouwt elkaar voor geen ene stuiver! Terwijl Ruben en Loes toch een bondje hebben. Loes jokt, Emilio blijft stil. Waarom? In ieder geval lacht de Mol in zijn/haar vuistje, want de portemonnee is weer meer dan leeg. En hoezo geeft Olcay haar zwarte vrijstelling aan Stine zonder er iets voor terug te vragen? Omdat ze weet dat Jan zag dat zij hem pakte? Omdat ze al weet wie de Mol is? Of omdat ze zelf de Mol is..?

Kim: Ja jongens, een zwarte vrijstelling weggeven??? Eerlijk delen???

Vivienne: Totaal onduidelijk waarom zij dat deed. Of gewoon bloody sure over haar eigen kracht. Dat klinkt wel logisch in haar geval misschien, haha.

Imanuelle: Ik zou als fanatieke kandidaat, die behoefte heeft aan een groepsgevoel, ook zoiets kunnen doen hoor.

Vivienne: ECHT?

Klaas: Ik denk dat ze gewoon zeker weet wie de Mol is en net als het niet gebruiken van een Molboekje vaart ze gewoon snoeihard op haar eigen koers.

Kim: Stine leek het heel normaal te vinden dat ze ff een zwarte vrijstelling kreeg toegeschoven. Alsof ze dat elke zaterdag in haar brievenbus krijgt.

Imanuelle: Ja precies!

Klaas: Stine zat er gewoon even wat minder in.

Imanuelle: Ja, is goed met je Klaas!

Ellie: Bij die laatste opdracht vroeg ik me af wat de Mol zou doen. En ik denk dat die op de grond zou blijven. Want daar wordt het geld uiteindelijk verdiend. En dat waren Stine, Olcay, Ruben en Emilio.

Vivienne: Totaal in de war van dat spel overigens. Ik denk dat ik daar geen snars mee bereikt zou hebben in het spel. Wel denk ik dat de aanpak van Emilio het best was.

Imanuelle: Beneden kon er het meest worden geknoeid. Heeft Stine volgens mij flink gedaan. En er was ook een kaartje weg op het eind!

Kim: Daarom vind ik Loes ook minder verdacht: ze switchte van het aan de grond blijven toch naar de 'dapperen'.

Ellie: En Loes reed in het begin van de aflevering 250 euro naar binnen. Ook de verdubbelaar werd naar binnen geduwd! Opmerkelijk. Het bracht voor het eerst wat geld in Olcay’s portemonnee.

Imanuelle: Stine is mijn verdachte van de week. Er waren ook wat aanwijzingen die je rechtstreeks aan haar kon koppelen. Twee keer al de tekst ‘Kennis is macht’, oorspronkelijk een uitspraak van de FILOSOOF Francis Bacon. En haar niet-blije hoofd toen ze geld ontvingen = Mol! Nog iets: dat kruis bij het spelletje met de bakjes. Net als het kruis van Denemarken waar Stine is geboren.

Kim: Ik zit in een Stine-tunnel. Kan er niks aan doen. Ik vind haar mimiek vaak getuigen van 'ik verzin nu even wat'. Ze is TOTAAL NIET enthousiast als er geld in de pot komt (àls). In die auto opdracht leek het wel of ze baalde dat de anderen haar zo hard duwden om op tijd te finishen. Daarnaast blijf ik Simone in de gaten houden. En als de mol een man is - wat ik niet denk - is het Emilio.

Ellie: Mijn Mol na gisteren is ook Stine. Ze weet alles over hoe je een leugenaar kunt herkennen én ze weet dus ook precies wat ze zelf moet doen en laten om de anderen op een dwaalspoor te zetten. Daarbij heeft ze iets stoïcijns dat bij haar persoonlijkheid past denk ik, maar haar nu ook heel goed van pas komt.

Vivienne: Na mijn verdenking van Stine en Simone kan ik deze week toch niet om Loes heen. Na gisteren staat zij bovenaan. Dat komt omdat ze steeds wisselt tussen leiden en laten leiden. Hoewel, misschien was ik in mijn jaar net zo. Dat vond men toen ook verdacht en ik was de Mol niet. Toch heb ik Loes nu op de radar. Door het autospel (wel geld binnengehaald maar geen hoofdprijs) en door heel erg voor het geld te willen gaan bij het vertrouwensspel (wat een onmogelijk spel is want NATUURLIJK vertrouw je elkaar niet bij Wie is de Mol?). Emilio moet trouwens even een pasje harder lopen en meer durven, anders sneuvelt hij straks en dat zou ik jammer vinden.

Klaas: Stine blijft samen met Simone bovenaan mijn lijstje staan. Weer om een andere reden. De titel van de aflevering: Kreupelstraat. Wie komt er met een brakke auto (overigens die auto’s haha, apk halen is een goed plan) door iedereen aangeduwd binnenrollen? Stine! Simone doet daarin ook mee, maar duwt aan de zijkant. En toen zij in de lucht hing gaf ze volgens mij ook verkeerde antwoorden door...

Ellie: Vraag me niets over het gebruik van de portofoons alsjeblieft. Daar word ik verdrietig van.

Kim: Ik hoop op meer van die echte vertrouwensopdrachten. Zou leuk zijn als de Mol dan nog iets meer uit haar/zijn holletje kruipt.

Imanuelle: Ik zal volgende week mijn best doen om met een open vizier te blijven kijken, maar Stine maakt het wel echt moeilijk!

Klaas: Oh jongens, als Stine eruit gaat volgende week?! Hahaha.

