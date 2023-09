Mona Keijzer draagt stiletto’s alsof het wandelschoenen zijn

Nino Wilkes fysiek lastigge­val­len op straat vanwege geaardheid

Nino Wilkes is zaterdagavond fysiek lastiggevallen. Dat vertelt de zoon van Rossana Kluivert zondag in een bericht op Instagram. Begin augustus deelde Wilkes met de wereld dat hij op mannen valt. Volgens Wilkes werd hij lastiggevallen omdat hij homoseksueel is.