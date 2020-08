Monic Hendrickx en Huub Stapel in film over drugskoning Ferry

In juni werd bekendgemaakt dat Ferry Bouman, het hoofdpersonage uit hitserie Undercover, zijn eigen film zou krijgen. Het productieteam en de acteurs zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen voor de film, zo laat Elise Schaap (Danielle Bouman in de serie) weten. De actrice heeft echter nog een verrassing voor kijkers van het videootje: ze maakt ook twee nieuwe gezichten bekend.



,,Ondertussen zijn er allemaal dingen hier in volle gang. En we hebben nog meer leuke mensen. Mogen we dat al vertellen? Anders heb ik het weer gedaan”, grapt de brunette, die na ‘toestemming’ van Frank Lammers haar camera draait. ,,Ik heb dus een zus in de film en die wordt gespeeld door Monic Hendrickx”, doet Lammers vervolgens uit de doeken. En daar blijft het niet bij. ,,We hebben nog iemand die ons mooie team komt versterken en hij zit hier naast me”, vult Schaap aan. ,,Jaaa, Huub Stapel!”



Stapel zal de rol van hasjbaron Brink op zich nemen. Raymond Thiry, die ook in de serie te zien is, zal in de film weer in de huid van handlanger John kruipen. Het is vooralsnog niet bekend wanneer Ferry te zien is.



Ferry speelt zich af in 2006 in Amsterdam. De meedogenloze Bouman (Lammers) werkt voor de machtige hasjbaron Ralph Brink. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden.