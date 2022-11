Monic Hendrickx in tranen om verlies vader in Sterren op het doek: ‘Dit is niet de bedoeling’

Presentator Özcan Akyol raakte vanavond in Sterren op het doek een gevoelige snaar bij Monic Hendrickx. De Penoza -actrice vertelde openhartig over het verlies van haar vader, maar kon haar tranen niet bedwingen toen Akyol vroeg naar haar laatste herinnering aan hem. ,,Toen ik zijn hand aanraakte, op dat moment voelde ik dat hij dood was”, zei ze met een brok in haar keel.

Hendrickx was vanavond te gast in het Omroep MAX-programma Sterren op het doek. Daarin sprak ze met presentator Özcan Akyol over ouder worden en de nieuwe levensfase waar ze zich in bevindt nu haar dochter het huis uit is, maar ook over het verlies van haar vader op 13-jarige leeftijd.

De actrice woonde van haar derde tot haar zevende in Suriname. Het is inmiddels een ‘heimweeplek’ geworden, zo vertelde ze aan Akyol. Dat heeft vooral te maken met de ziekte van haar vader, die aan darmkanker leed. Nadat het gezin was teruggekeerd naar Nederland zag Hendrickx haar vader steeds verder aftakelen. Desondanks had ze nooit het gevoel dat haar wereld volledig instortte, mede door de aanpak van haar ouders. ,,Maar je ziet wel een lichaam dat aftakelt terwijl de geest nog door wil. Dat vond ik wel heftig om mee te maken”, aldus Hendrickx. ,,Hij kon steeds minder in die vijf jaar. Dat rondje wat hij dan nog kon lopen in de wijk, werd in de tuin, daarna om de tafel. Op een gegeven moment lag hij alleen nog maar in bed.”

Quote Ik heb toen heel duidelijk gevoeld wat leven is en wat dood is Monic Hendrickx

Toch heeft Hendrickx geen slechte herinneringen aan de laatste jaren met haar vader. Of ze zich de laatste keer dat ze haar vader zag nog kon heugen, vroeg Akyol zich af. Dat was het moment dat Hendrickx brak. ,,Dit is helemaal niet de bedoeling”, zei ze met tranen in haar ogen. Daarna vertelde ze hoe ze hem in bed had zien liggen op een manier ‘zoals hij heel vaak lag’. In eerste instantie had Hendrickx ook helemaal niet het gevoel dat hij zijn laatste adem had uitgeblazen. Dat besef kwam pas toen ze zijn hand aanraakte. In tranen: ,,Op dat moment voelde ik dat hij dood was, voelde ik dat hij er niet meer was. Ik heb toen heel duidelijk gevoeld wat leven is en wat dood is.”

Hoe heftig dat moment ook was, Hendrickx is ‘toch heel blij’ dat ze haar vader destijds voor de laatste keer heeft aangeraakt. ,,Uiteindelijk is het toch een hele dierbare herinnering van mij”, besloot ze.

