Monica Bellucci bevestigt relatie met regisseur Tim Burton: ‘Hou van hem’

Monica Bellucci en regisseur Tim Burton zijn een setje. Dat bevestigt de Italiaanse actrice in de Franse editie van het blad Elle . Het koppel werd in februari al zoenend gespot in Parijs. ,,Het was zo’n ontmoeting die je maar zelden hebt.”

,,Wat kan ik zeggen? Ik ben in de eerste plaats blij dat ik hem heb ontmoet”, reageert de 58-jarige Bellucci, die stelt dat het een soort ontmoeting was die ‘maar zelden voorkomt’. ,,Ik kende hem al, maar het was de start van een spannend avontuur. Ik hou van Tim en heb veel respect voor hem.”

Het stel werkt inmiddels ook samen aan een project. Zo heeft Bellucci een rol in Beetlejuice 2, die wordt geregisseerd door Burton (64). De brunette vindt het leuk dat ze nu ook zijn kant als regisseur leert kennen.

Bellucci en Burton leerden elkaar al in 2006 kennen op de rode loper van het filmfestival van Cannes. In oktober 2022 sloeg de vonk over toen Bellucci een oeuvreprijs uitreikte aan Burton tijdens het Lumière-filmfestival.

Bellucci was van 1997 tot 2013 getrouwd met acteur Vincent Cassel. Samen kregen ze twee kinderen. Burton was getrouwd met Helena Bonham Carter, met wie hij twee kinderen heeft. In 2014 klapte dat huwelijk.

