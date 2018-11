Monica Geuze speelt voetbalvrouw in komediefilm Wat is dan liefde

Geuze gaat in het echt ook met een bekende voetballer, Lars Veldwijk. Met hem kreeg ze onlangs haar eerste (en zijn tweede) kindje.



Eerder werd al bekend dat naast hoofdrolspelers Elise Schaap en Maarten Heijmans tal van bekende acteurs in de film te zien zijn. Teun Luijkx, Anneke Blok, Michiel Romeyn, Jan-Paul Buijs, Maike Meijer, Paul Groot, Owen Schumacher, Beppie Melissen, René van 't Hof en Carolien Spoor maken hun opwachting in de komedie over scheidingsadvocaten.



De regie van Wat Is Dan Liefde is in handen van Aniëlle Webster, die vorig jaar succes had met Huisvrouwen Bestaan Niet.