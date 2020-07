Monique is moedermaffia zat en Loiza straalt in panterpakje

RTL licht tipje van sluier op: wie wordt vierde coach The Voice Senior?

12:54 Wie wordt de vierde coach in het gloednieuwe seizoen van The Voice Senior? Liefhebbers van de zangshow moeten nog even geduld hebben: RTL maakt morgen bekend wie plaatsneemt in de rode stoel. Toch licht de zender al een tipje van de sluier op door geheimzinnige foto’s te delen, waarop de kersverse coach vaag te zien is.