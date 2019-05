Monique (Married at First Sight) wil na intiem moment toch weer verder met Ronald

Monique wond er op de eerste avond van haar honeymoon op Mallorca geen doekjes om en deelde Ronald, aan wie ze door het team van experts na een reeks uitvoerige testen werd gekoppeld, direct mee dat ze er geen vertrouwen meer in had. Ze had het tijdens het jawoord al gevoeld en miste bovendien een seksuele klik. Ronald reageerde verbouwereerd, maar besloot er het beste van te maken. Onder het mom ‘we gaan als vrienden verder’ besloot de zestiger uit Ermelo een boottocht met Monique te maken. ,,Het was gewoon hártstikke leuk. Er was verder niemand op die boot, het was privé. Wanneer maak je zoiets mee?’’, glimlachte zij naderhand. Cupido leek weer raak te hebben geschoten. ,,Het was een dag om nooit te vergeten en ik weet zeker dat hij er ook zo over denkt. De laatste paar dagen dat ik met hem doorgebracht, denk ik toch: Kom op, laten we nog een poging wagen!’’ Na een passionele zoen op de hotelkamer, die volgens Monique ‘best lang’ duurde en ze als prettig had ervaren, trok ze de stoute schoenen aan en nam ze Ronald tijdens een koffiemomentje apart. Terugkijkend had ze op de eerste avond ‘impulsief gereageerd’ en was ze haar date meer en meer gaan waarderen. ,,Ik wil ons toch nog een kans geven om de deur een klein stukje open te zetten’’, gaf ze openhartig toe.

Vakantie

Maar voor Ronald was het klaar. ,,Het heeft voor mij zo’n impact gehad dat ik niet wist wat ik wel en niet moest doen. Je mag best weten dat ik een goede vriend heb gebeld, die mij als advies gaf dat ik hier ook voor mezelf was. Zo van: probeer er alsnog van te genieten. Ik vond het leuk om met jou hier op vakantie te zijn, leuke dingen te doen. Maar daar scheiden onze wegen.’’



Op de vraag van Monique (59) of hij dan niet te veel naar zijn beste vriend Stefan had geluisterd, antwoordde Ronald dat dat niet het geval was. ,,Hij weet hoe ik in elkaar zit en ik ben hierdoor sterker geworden naar mezelf toe.’’ Op zijn hotelkamer gaf Ronald voor de camera toe dat het allemaal ‘raar’ had gevoeld. ,,Dat ze het dan ineens wel weer probeert. Als ze de eerste dagen had geweest zoals ze nu is, had het misschien wel een kans gehad.’’



Volgende week wordt in Married at First Sight duidelijk of het liefdesexperiment voor de overige koppels Mirjam en Pascal, Joost en Milly, Nick en Maxime en het homostel Peter en Paul wel een kans van slagen heeft.