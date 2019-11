Monique Smit opgenomen in ziekenhuis

Het is volgens het zusje van Jan Smit niet alleen maar rozengeur en maneschijn op sociale media. Daarom doet ze vandaag uitgebreid haar verhaal in een bericht op Instagram, waarin ze schrijft al sinds dinsdag in het ziekenhuis te liggen met nierstenen. Smit had geen benul dat het zó’n pijn zou doen en stelt zelfs liever te willen bevallen.



Aanvankelijk hoopten de artsen dat het steentje 'er vanzelf uit zou komen', maar dat gebeurde niet. Omdat dat niet is gebeurd en het mijn nieren iets aantast, moet ik helaas alsnog onder het mes', schrijft ze teleurgesteld. ‘Hierdoor heb ik dit weekend al een hoop dingen moeten afzeggen waar ik echt vreselijk van baal! Heb zolang mogelijk gewacht met shows cancelen omdat je toch stiekem hoopt dat het vanzelf gaat.’



Wanneer de operatie zal worden uitgevoerd is nog niet duidelijk, al hoopt de Volendamse dat dat vandaag zal zijn zodat ze snel weer naar huis kan. ‘Ik verwacht op z’n minst een diamantje straks', sluit ze haar bericht grappend af.