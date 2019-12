Monique verwelkomt nieuwe liefde, Anouk deelt schattig unisekskiekje

Sophie de Buisonjé, vrouw van zanger Xander de Buisonjé, haalt herinneringen op bij een foto van drie jaar geleden. Sophie was destijds in dezelfde periode als nu te gast in het RTL-programma Koffietijd , waar ze vertelde over de komst van Céla-Lynn, de dochter die zij en Xander kregen via een draagmoeder in Amerika. ,,Ik had nog geen idee wat me te wachten stond, maar hoe kun je zoiets ook van te voren goed inschatten. Op het moment dat we op het vliegtuig stapten begon de rollercoaster pas echt. Terugkijkend naar deze foto geniet ik van mijn jeugdige enthousiasme en tegelijkertijd weet ik sindsdien hoe veerkrachtig een mens kan zijn, we kunnen zoveel meer aan dan we soms denken. Niets had me kunnen voorbereiden op het haast surrealistische moment waarop ik haar in mijn armen nam, trillend op mijn benen, om haar nooit meer los te laten.”