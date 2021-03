Monique zoent Dreetje en Tabitha heeft kraamtranen

Gordon vindt Edisons een aanflui­ting: ‘Waarom word ik al 30 jaar steevast genegeerd?’

28 maart Gordon is helemaal klaar met de Edison-prijzen. Dat laat de 52-jarige entertainer weten op Instagram. Hij zit inmiddels 30 jaar in het vak, maar is zelfs nog nooit genomineerd voor het begeerde beeldje. ‘Wat een lachwekkende farce!’