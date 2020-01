Monty Python-ster Terry Jones (77) overleden: ‘Zijn buitengewone humor gaf miljoenen mensen plezier’

Maar Jones was vooral bekend als lid van de baanbrekende komische bende die als Monty Python geschiedenis schreef. Samen met John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Gilliam en Graham Chapman (die in 1989 overleed) maakte Jones baanbrekende, surrealistische en absurde humor. Eerst voor de BBC, daarna voor de bioscoop met films als The Meaning of Life, Life of Brian en Monty Python and the Holy Grail. Vaak vertoond is de scène uit The Meaning of Life waarin Jones zich zo vol vreet dat hij uit elkaar spat.