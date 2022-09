Mooi nieuws voor Rob Kemps: kijkcijfers Ik hou van Holland in de lift

Kemps neemt dit seizoen de presentatie van Ik hou van Holland voor zijn rekening. Linda de Mol is wel teruggekeerd bij Miljoenenjacht, maar de vrolijke spelshow op de zaterdagavond kwam nog te vroeg voor de presentatrice die privé een moeilijke tijd meemaakt. Vorige week debuteerde de Snollebollekes-zanger op de plek van Linda en hij gaf toen aan ‘stikzenuwachtig’ te zijn geweest.



De eerste aflevering van Ik hou van Holland met Kemps was goed voor 606.000 kijkers en gisteravond steeg dat aantal door naar 751.000 belangstellenden. Dat zijn weliswaar nog niet de cijfers die Linda vroeger scoorde met het programma, maar de spelshow zit wel degelijk in de lift. Kemps belandt op de zesde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Hij blijft daarmee boven bijvoorbeeld zijn Chansons-collega Matthijs van Nieuwkerk, die enigszins teleurstelt met 663.000 belangstellenden voor Matthijs gaat door.



SBS 6 is met Ik hou van Holland ook commerciële concurrent RTL 4 de baas. De vernieuwde versie van Lego Masters scoort matig met 578.000 kijkers en slechts een veertiende plek in de kijkcijferlijst. Al wordt het programma wel veel teruggekeken. Vorige week verdubbelde het kijkcijfer nog naar 829.000 Lego-liefhebbers. Grote winnaar gisteravond was NPO 1 met Ik Vertrek XL, dat programma was goed voor 1,2 miljoen kijkers.