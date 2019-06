Mooie liefdesscore voor Married at First Sight, maar ook verdriet

Programmamaker Peter van der Vorst is blij met de liefdesscore die het nieuwe seizoen van Married at First Sight (RTL 4) heeft opgeleverd. Van de vijf stellen die trouwden zonder elkaar ooit te hebben ontmoet, zijn er nog twee bij elkaar. ,,Een score van 40 procent, jongens! Ik moet zeggen dat ik best wel tevreden ben’’, jubelde Van der Vorst vanavond in de finaleaflevering.

Volgens het team van experts waren de tien kandidaten, die werden onderworpen aan een reeks wetenschappelijke testen, elkaars perfecte match. Was dat zo, of ligt hun trouwring bij het oud vuil?

Pascal en Mirjam

Pascal kon zijn ogen niet meer van de Rotterdamse Mirjam afhouden vanaf het moment dat hij haar voor het altaar voor het eerst zag. ,,Mooi is ze hè? Daar mag ik mijn handen bij dichtknijpen’’, verzuchtte hij op zijn huwelijksdag. Enthousiast als hij was, kreeg Pascal direct het advies van de relatiedeskundigen niet te hard van stapel te lopen. Toen hij tijdens de honeymoon naar het romantische Wenen door zijn bruid werd getrakteerd op een spontane liefdeskus, kon hij wel gillen van geluk.

De twee besloten er helemaal voor te gaan en trokken tijdelijk bij elkaar in. Pascal kon er wel aan wennen dat er na een lange werkdag eindelijk een vrouw op hem wachtte met een bordje warm eten, maar de oplettende kijker bespeurde bij Mirjam enige twijfel. Tijdens de ontknoping brak ze. ,,Qua gevoel staan we er heel anders in. We hebben er juist voor gekozen om veel bij elkaar te zijn, maar mijn gevoelens zijn vriendschappelijk en die van Pascal niet’’, vatte Mirjam de ontwikkelingen zakelijk samen. Om vervolgens huilend toe te geven dat ze het ‘niet zo had gewild'.

Uitslag: uit elkaar als vrienden.

Volledig scherm Het was uiteindelijk niet wederzijds tussen Pascal en zijn bruid. © RTL

Ronald en Monique

Zonder twijfel het meest besproken paar van dit seizoen. De experts noteerden voor zestigers Ronald en Monique een potentieel slagingspercentage van 81 procent, maar al op de huwelijksdag ging het mis. Monique zag in de Ermelose Ronald geen seksgod, en dropte op Mallorca direct de bom. ,,Ik moet een gevoel krijgen dat ik het voel van het kruintje van mijn hoofd tot het puntje van mijn teen. En dat is er gewoon niet’’, zei ze. Ronald verslikte zich nog net niet in zijn tournedos, maar besloot - op advies van zijn beste vriend - er het beste van te maken. Een boottochtje met Monique was zowaar best gezellig en na de nodige drankjes gaf hij haar op de hotelkamer zelfs een zoen. Monique had het weer helemaal te pakken en vroeg haar bruidegom om een tweede kans. Die kwam er niet. ,,We hebben inderdaad één keer gezoend. Dat was voor mij om te kijken of er nog gevoelens waren. Maar het was helemaal klaar, dan helpen kusjes ook niet’’, aldus Ronald tijdens de evaluatie.

Uitslag: gescheiden, spreken elkaar niet meer.

Volledig scherm Monique dropte de bom op Mallorca. © RTL

Peter en Paul

De liefde spatte er niet vanaf bij het homoseksuele paar Peter en Paul, zo rustig stonden ze in het liefdesavontuur. Maar dat ze juist de tijd namen elkaar te kennen - ‘niks forceren, anders is het verprutst’, aldus Paul -, bleek een van de ingrediënten van het perfecte liefdesdrankje. Voor Peter was het wel wennen dat zijn Paul vader van vier kinderen en opa is.

Van der Vorst kon de afloop maar moeilijk raden. ,,Jullie vinden elkaar leuk, maar is er sprake van opvlammende liefde?’’ Paul wil ‘de ingeslagen weg graag vervolgen', Peter is het daarmee eens.

Uitslag: blijven graag met elkaar getrouwd.

Volledig scherm Een happily ever after voor Peter en Paul. © RTL

Joost en Milly

,,Joost en Milly's valkuil is dat ze zich blijven verschuilen achter grapjes en geen risico's durven nemen’’, waarschuwden de psychologen de jonge kandidaten op voorhand. Volgens Milly vulden zij en haar knappe bruidegom elkaar goed aan en was ook Joost prima over haar te spreken. Maar waar was die seksuele spanning? ,,Dan doen we effe lekker zo zoenen, voor de camera’’, probeerde Joost. Vanavond verraste Milly haar match met een liefkozend berichtje. ,,Ik wil je iets bijzonders geven, iets uit mijn hart. Een sleutel, en niet zomaar eentje, het is de sleutel van mijn hart. Bewaar hem op een veilige plek, ergens uit het zicht. Ook al heb je hem niet nodig, vergeet nooit waar hij ligt. Want weet je, en het lukt ons niet te praten, zal deze sleutel ons helpen, dat wat er tussen ons groeit, ons niet zal verlaten.’’

Uitslag: werken graag aan hun liefdesgeluk.

Volledig scherm Weinig seksuele spanning bij Joost en Milly. © RTL

Nick en Maxime

Fietsenmaker Nick (28) was eigenlijk gematcht aan Bo, maar toen zij door koudwatervrees afhaakte, werd reservevrouw Maxime (spreek uit: Mexime) ingezet. Een gouden zet, zo leek het, toen de twee werkelijk niet van elkaar konden afblijven op Curaçao. Tijdens hun samenwoon-experiment in Maximes appartement in Dronten, sloegen de twijfels ineens toe. ,,Ik werd wakker en dacht: Is dit hem nou?’’, vroeg de 30-jarige Maxime zich af over haar droomprins. Op de laatste avond samen besloot Nick er zelfs het bijltje bij neer te gooien, door uit te spreken dat zijn gevoelens niet sterk genoeg waren. Maxime vond het ‘best jammer’ en zette het op een zuipen met haar vriendinnen. ,,Hij wou me niet’’, vertelde ze Van der Vorst lachend. De experts hadden graag gezien dat Nick en Maxime gebruik hadden gemaakt van hun adviezen. Nick: ,,Ik denk dan zoiets ook wel zonder expert te kunnen.’’

Uitslag: gescheiden, hebben geen behoefte elkaar nog te zien.