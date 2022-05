Moonsisters op pad met Doutzen, Bibi geniet met Teddy en babybuik

Bekroonde filmmaker Heddy Honigmann op 70-jarige leeftijd overleden

Filmmaker Heddy Honigmann is zaterdag op 70-jarige leeftijd overleden. De in Peru geboren Honigmann is ‘na een lange strijd met MS en kanker, rustig overleden in het bijzijn van haar geliefden’, laat haar familie aan het ANP weten. Zij overleed in Amsterdam.

