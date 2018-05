Moordvrouw-actrice Fockeline Ouwerkerk zwanger van eerste kindje

Ouwerkerk en haar vriend Joeri Wetters (36), grafisch ontwerper van beroep, hebben al langer een kinderwens. Tegelijkertijd leek het Fockeline jaren geleden enorm eng om moeder te worden. Bijvoorbeeld omdat ze niet zeker wist of ze haar kleine materialistisch gezien alles kan geven wat ze zelf heeft gehad.



,,Mijn vader had een goede baan, mijn moeder was thuis voor ons'', zei ze eerder tegen VIVA. ,,We gingen op vakantie, alles was mogelijk. In deze tijd niet. En dan zijn Joeri en ik ook nog allebei freelancer. De ene keer hebben we veel werk, de andere keer niet. Nu is dat niet erg, we hoeven alleen voor onszelf te zorgen, maar wat als we een kind hebben? Ik vind dat lastig.''



Later zei het stel te hopen op minimaal twee kinderen. ,,Namen hebben we ook al'', aldus Fockeline in Elegance.