Moorkop voer voor de talkshows, maar Jinek was afgeleid door de soezen op tafel

Nederland­se Willemijn Verkaik zingt als Elsa bij Os­car-uitreiking

15:59 De Nederlandse musicalster Willemijn Verkaik treedt zondag op bij de uitreiking van de Oscars. Disney maakte vandaag bekend dat het nummer Into The Unknown uit de animatiefilm Frozen 2 zal worden gezongen door tien bekende Elsa's van over de hele wereld.