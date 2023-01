MORES-voorzitter Janke Dekker zou aftreden bij klachten over man Tom Egbers

Bestuursleden van MORES, het meldpunt voor seksueel wangedrag in de culturele en creatieve sector, zouden direct aftreden wanneer er meldingen zouden komen die over zichzelf of familieleden gaan. Dat zei MORES-voorzitter Janke Dekker donderdag in het Radio 1-programma Mischa!. Het gesprek ging onder meer over het aangekondigde onderzoek naar wangedrag bij NOS Sport, waar haar man Tom Egbers werkt.

,,De reputatie van het meldpunt staat altijd voorop”, aldus Dekker. ,,Er kunnen ook klachten over mijzelf komen. Als het er maar eentje is die naar buiten komt, dan word ik daarop aangesproken en treed ik af.” Datzelfde geldt als er meldingen naar buiten zouden komen over haar man. Dekker beklemtoont echter dat MORES geen rol speelt in het onderzoek bij NOS Sport. ,,Wij als bestuur van MORES horen ook alleen maar de inhoud van een melding als de melder dat wil. Als de melder dat niet wil, dan horen we niets.”

Iemand die zich meldt bij MORES, wordt direct in contact gebracht met een vertrouwenspersoon. ,,Het meldpunt is zo georganiseerd dat het bestuur volkomen los staat van de plek waar de meldingen binnenkomen. Wij hebben er geen zicht op, wij zien de registraties niet. En wij kunnen er dus ook geen invloed op uitoefenen.” Dekker zou een klacht over zichzelf, of over Egbers, die bij MORES binnenkomt dus ook alleen maar horen als de melder dat zelf zou willen. ,,Als er zaken op andere manieren naar buiten komen, is het natuurlijk een andere zaak. Maar te allen tijde gaat de integriteit van het meldpunt voor.”

Regie terugpakken

Heel vaak blijkt een gesprek met de vertrouwenspersoon, of met de persoon over wie de melding gaat, al een oplossing te bieden. ,,Het gaat erom dat de melder de regie over zijn leven terug pakt. Soms is het doen van alleen het verhaal al voldoende, het gehóórd worden is vaak het belangrijkste. Daardoor kunnen veel mensen de kracht terugvinden om ermee om te gaan.” MORES roept ‘omstanders’ bij incidenten ook op niet passief te blijven als zij bijvoorbeeld op de werkvloer iets merken. ,,Vaak helpt het al als je steun vindt bij een collega, als mensen om je heen gaan staan en zeggen: het is oké. Of stap naar iemand toe als je ziet wangedrag ziet. Vraag: wat bezielt je, waarom doe je zo lullig?”

MORES ontving in 2022 ruim vierhonderd meldingen, bijna acht keer zoveel als het jaar daarvoor. Dit kwam onder meer door een paar grote affaires die in de media aandacht kregen, zoals het wangedrag bij The Voice en De Wereld Draait Door.

