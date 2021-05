Mr. Big, Aiden en Steve keren terug in Sex & The City reboot

Chris Noth (Mr. Big), David Eigenberg (Steve Brady) en John Corbett (Aiden Shaw) zullen allen te zien zijn in And Just Like That..., zoals de reboot gaat heten. Dit meldt the Daily Mail. Zowel Noth als Corbett speelden de geliefde van hoofdpersoon Carrie Bradshaw, waar Eigenberg de echtgenoot van Miranda Hobbes was. Het is niet bekend of Evan Handler, die de rol van Charlotte’s man Harry Goldenblatt speelde, ook een comeback maakt.