Mr. Frank Visser opent deuren voor juridische hulp in nieuw programma

Prins Harry: ‘Je vrienden bellen tijdens coronacri­sis is zó belangrijk’

16 augustus Volgens prins Harry is het tijdens de coronacrisis enorm belangrijk om veel contact met je vrienden te houden. De hertog van Sussex sprak hierover in een Zoom-gesprek met meerdere oud-deelnemers van de Invictus Games. In het gesprek benadrukte hij het belang van een gemeenschap tijdens de coronacrisis.