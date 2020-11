Museum MORE haalt met Bob Ross wereldprimeur in huis

Midden in de nacht na het uitgaan katjelam of anderszins beneveld thuiskomen en dan bij een laatste rondje langs de tv-kanalen ontdekken dat op tv een aflevering van The Joy of Painting bezig was. Het behoorde tot de grote genoegens van de jaren negentig. In dertig minuten schilderde Bob Ross ‘nat in nat’ een landschap vol happy trees em happy mountains met daarboven al even happy clouds. Hij liet het er uitzien alsof iedereen het hem zo na zou doen. Fouten? Die bestonden niet, volgens de cursusleider, wel happy accidents.