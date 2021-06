Musical Rocky Horror Show van start op Leidseplein tijdens Pride Week

Vanaf 27 juli start de serie voorstellingen, waarvan de kaartverkoop vanochtend is begonnen, met acteurs Sven Ratzke, ‘grande dame’ Ellen Pieters, Esmée Dekker, Samir Hassan en Yoran de Bont in de hoofdrollen. Toen Sven Ratzke in 2008 in onze versie van de musical Cabaret de rol van Master of Ceremonies vertolkte spraken we met hem al over de Rocky Horror Show,’ laat artistiek directeur Hans Cornelissen weten. Cornelissen: ,,Nu is het zover. Onverwacht relevant, want vele verworvenheden qua ‘vrijheid’ uit de laatste decennia van de vorige eeuw staan onder druk. Een zekere vertrutting dient zich aan en ieder woord wordt gewogen. De Rocky Horror Show is een voorstelling waarbij alles eindelijk weer eens kan en mag, zowel ‘on stage’ als in de zaal. Een waanzinnige rockmusical. En dan ook nog startend op een unieke locatie, al helemaal voor een musical. In het licht van de Amsterdams Pride langere tijd te zien in die illustere toneeltempel aan het Leidseplein, het schitterende ITA.”

Hommage

De Rocky Horror Show is een hommage aan de klassieke B-sciencefictionfilms en horror-genres vol libido-testen met onweerstaanbare rockmuziek, met cult-hits als Let’s do the time warp again. De show is in de loop der jaren wereldwijd opgevoerd en heeft een lange traditie van interactie met het publiek opgebouwd.



Precies in de Amsterdam Pride Week gaat de musical van start aan het Amsterdamse Leidseplein. ,,Zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap vraagt om continue aandacht en dit is in tijden van corona niet anders,’ zegt Wouter van Ransbeek, directeur ITA. ,,Sinds 2018 omarmt ITA de Amsterdam Pride week met een eigen programmering die alles wat anders is dan de “hetero-norm” viert.” Dit jaar doen ze dat met de Rocky Horror Show. ,,Wat in de jaren zeventig begon als een idee voor een musical gebaseerd op B-films en het sciencefiction genre, groeide uit tot een cultureel fenomeen, een bevrijdingsslag. Maar ook vandaag de dag is het stuk nog steeds een oproep om het ‘anders zijn’ te omarmen en samen te bouwen aan een samenleving waarin je sekse/gender/oriëntatie simpelweg een gegeven is.’”



De musical is na de speciale serie zomervoorstellingen van 27 juli tot 8 augustus in ITA tevens van september 2021 tot en met januari 2022 te zien in theaters door heel Nederland. De kaartverkoop van de Rocky Horror Show start vanaf vandaag. Meer informatie is te vinden op de website.