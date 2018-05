Musical Selma ann Louis met Plien en Bianca is heerlijk spektakelstuk

video Waylon blijft bij zijn krump: 'Het is bijna perfect zo'

2:23 Voor wie er nog aan twijfelde: de krumpende dansers in de Eurovisie-act van Waylon zullen donderdag ook in de halve finale van het Songfestival te zien zijn. Waylon ging dit weekend vierkant achter zijn bekritiseerde podiumact staan. ,,Het is bijna perfect zo.’’