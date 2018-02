Musical Soldaat van Oranje krijgt monument in Katwijk

Thekla Reuten en Gijs Naber verwachten tweede kindje

16:02 Actrice Thekla Reuten is weer zwanger. Op de filmpremière van Red Sparrow in New York poseerde de actrice in een felrode jurk, terwijl ze haar bolle buik vasthield. De 42-jarige heeft al een zoon van twee met acteur Gijs Naber.