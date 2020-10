Musical Soldaat van Oranje sluit deuren voor zeker een maand

Frustratie in de theaterwe­reld over nieuwe maatrege­len

21:02 De frustratie in de theaterwereld over de nieuwe coronamaatregelen is groot. De theaterproducenten voelen zich meteen bedreigd in hun voortbestaan nu in alle zalen nog maximaal dertig toeschouwers mogen zitten. ,,We vragen, eisen eigenlijk steun van de regering’’, zegt voorzitter Boris van der Ham van de VVTP, de belangenclub van verenigde vrije theaterproducenten. ,,Niet als verdienmodel, maar om te overleven.’’