Musicalhit Aladdin in seizoen 2020-2021 in Circustheater te zien

De Disney-musical Aladdin komt in het seizoen 2020-2021 naar Nederland. De voorstelling wordt in het Circustheater in Scheveningen de opvolger van Anastasia, dat vorige maand in première ging, heeft producent Stage Entertainment Nederland vandaag gemeld.

Eerder was wel al bekendgemaakt dat Aladdin op de planning stond, maar wanneer de musical op de bühne zou komen was nog niet duidelijk. ,,We kunnen nog niet exact zeggen wanneer Aladdin te zien zal zijn”, legt een woordvoerder uit. ,,Dat hangt ook af van het succes van Anastasia. Maar het zal zeker komend seizoen zijn.” Acteurs die kans willen maken op een rol in het stuk, kunnen zich vanaf nu melden. Stage zoekt met klem naar ‘zangers/acteurs met verschillende culturele achtergronden’.

Aladdin is gebaseerd op de succesvolle Disney-animatie uit 1992 over een straatjongen die in het bezit komt van een toverlamp met een geest die hem drie wensen geeft. De film was een groot succes en geldt als een van de grote Disney-klassiekers, vooral dankzij de stem van Robin Williams als geest. Eerder dit jaar verscheen een live-actionremake, met onder anderen Will Smith als de geest, ook wel de Genie, en de Nederlandse acteur Marwan Kenzari als grote schurk Jafar.