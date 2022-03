Musicals Tina, Aladdin, Soldaat van Oranje én Titanic afgelast om besmettingen, branche wil verlenging van steun

Tina stond voor vanavond 20.00 uur gepland in het Beatrix Theater in Utrecht, Aladdin voor hetzelfde tijdstip in het AFAS Circustheater Scheveningen. Ook de matinee van Tina morgen om 15.00 uur kan niet doorgaan. Kaarthouders worden zo snel mogelijk benaderd om op een andere dag naar de voorstelling te komen. 14 De musical kan vanavond wel doorgaan, nadat die gisteravond werd afgelast.

Voor de kosten die het annuleren van de voorstellingen met zich meebrengt, moeten de producenten zelf opdraaien, want voor de periode vanaf woensdag 9 maart zijn er geen nieuwe steunmaatregelen voor de sector aangekondigd. De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), een brancheorganisatie waarbij onder meer Stage is aangesloten, heeft daarom deze week een brief gestuurd naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het verzoek de compensatieregeling nog even door te zetten. Ook volgen er overleggen met het ministerie om dit probleem ‘onder de aandacht te brengen’, aldus VVTP-voorzitter Boris van der Ham.

Producent Wolter Lommerde van 14 De musical, niet bij de VVTP aangesloten, wil ook dat de maatregelen worden verlengd. ,,De overheid kan wel zeggen dat het nu klaar is met de steun, maar voor ons zijn de problemen nog helemaal niet voorbij”, aldus Lommerde. ,,Pas nu we de deuren weer open mogen gooien, zien we hoezeer we er nog mee te maken hebben.”

Hij vervolgt: ,,Het is alsof de duvel ermee speelt. En de grote vraag is nu: hoe moeten we hiermee omgaan? Want natuurlijk zijn we ondernemers en moeten we onze eigen broek ophouden, maar we worden nu geconfronteerd met zaken waar wij ook geen invloed op hebben. Het speelveld moet wel eerlijk zijn.” Dat voorstellingen nu op elk moment kunnen worden geannuleerd, maakt de hele situatie erg onzeker, stelt Lommerde. ,,Het is een achtbaan waarin het steeds weer draait om: kunnen we wel of niet spelen?”

