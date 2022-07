Muziekdrama The Sex Pistols: onderlinge vechtpartijen en dubieuze rol van manager krijgen de volle aandacht

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het muziekdrama The Sex Pistols.

The Sex Pistols Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Muziekdrama (Disney+)



Wie kan het beste het verhaal van de The Sex Pistols, de meest spraakmakende punkband aller tijden, navertellen? Op het eerste gezicht lijkt zanger Johnny Rotten de aangewezen persoon. Hij was verbaal het meest begaafd, had een charismatische uitstraling en schreef de opruiende songteksten van de band.

Toch is de zevendelige serie Pistol niet gebaseerd op de herinneringen van Rotten. De reeks leunt op de autobiografie van de minder bekende gitarist Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, die overigens wel de oprichter van de band was.

Regisseur Danny Boyle maakt dankbaar gebruik van de memoires. Hij is de perfecte keuze om de opkomst en ondergang van deze legendarische band in beeld te brengen. Boyle maakte onder meer Trainspotting (1996 en het vervolg in 2017), ook een muzikaal getint relaas over losgeslagen jongeren.

Bij het regisseren van Pistol stuitte Boyle meteen op een probleem. Rotten stapte naar de rechter om het gebruik van de muziek van The Sex Pistols in de serie te verbieden. Boyle: ,,Ik heb geprobeerd om contact met Johnny te krijgen, maar daar had hij geen trek in.”

Het is begrijpelijk waarom Boyle toch doorzette om Pistol van de grond te krijgen. Zijn hectische filmstijl past perfect bij het tijdsbeeld van de jaren 70 over een op drift geraakt Engeland met veel werkloosheid, stakingen en een jeugd zonder perspectief. In die depressieve broeikas vol frustratie waren The Sex Pistols de perfecte uitlaatklep.

Hun geniale en gewiekste manager Malcolm McLaren zag de potentie van de band met een zanger die niet kon zingen, een gitarist die geen enkele ervaring had en een bassist – Sid Vicious – die meer met zijn uiterlijk dan met zijn muziek bezig was. Bovendien was Vicious heroïneverslaafde wat leidde tot zijn dood op 21-jarige leeftijd aan een overdosis nadat hij eerder vermoedelijk zijn vriendin Nancy had doodgestoken.

Boyle maakt van Pistol een standbeeld voor deze punkpioniers. Hij verbloemt niets. De onderlinge ruzies, vechtpartijen en de dubieuze rol van McLaren die de band ook de vernieling in hielp door de leden tegen elkaar uit te spelen krijgen allemaal de volle aandacht. Evenals een aantal bijfiguren zoals de jonge zangeres Chrissie Hynde die later The Pretenders zou oprichten, de mode-ontwerpster Vivienne Westwood en platenbaas Richard Branson.

Omdat alles gebaseerd is op de herinneringen van Jones krijgt hij de meeste aandacht, zoals over zijn afkomst met een barse stiefvader. Rotten heeft het beter getroffen met zijn ouders. Boyle perst zoveel mogelijk achtergrondinformatie in zijn reeks waardoor de bandleden meer reliëf krijgen.

Een dergelijke serie staat of valt met de hoofdvertolkers. Steve Jones wordt gespeeld door Toby Wallace die tamelijk kleurloos overkomt. Dat geldt niet voor de vertolker van Rotten, Anson Boon, die hem speelt als een jonge versie van de Duitse acteur Klaus Kinski, compleet met de verwilderde en waanzinnige blik in zijn ogen.

Boyle, die eigenlijk een fan van The Clash was: ,,De Seks Pistols wilden chaos en verwarring scheppen. Ze kwamen van de straat, hadden geen kunstopleiding, maar creëerden wel een tegencultuur. Ik vraag me af of een dergelijke band tegenwoordig een kans zou krijgen om door te breken.”

De vraag die achterblijft bij Pistol is of de bandleden zitten te wachten op dit eerbetoon. Als jonge honden zouden ze er destijds vermoedelijk op spuwen, maar de overgebleven Pistols zijn dik in de zestig. Stiekem zullen ze wel trots zijn.

Blader hieronder in onze database met series:

